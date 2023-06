Bastogne: une rallonge de 500 000€ pour réparer les routes

Si la Commune ne peut qu’alerter les autorités wallonnes pour ces deux tronçons, les autorités communales ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour les voiries qu’elles doivent gérer. "Habituellement, nous inscrivons 100 000 euros sur fonds propres pour la réalisation de l’entretien (enduisage et remplissage des nids-de-poule), explique l’échevine Françoise Georges. Nous avons cette fois décidé de frapper un plus grand coup en inscrivant quelque 500 000 euros à la prochaine modification budgétaire. L’objectif est de réparer les voiries pour une durée de dix ans. Et il faudra encore prévoir de l’enduisage, de la réfection et du travail plus en profondeur pour la suite. Ici, c’est un one-shot avec la volonté de réaliser une grosse partie des travaux durant la deuxième partie de cette année et les derniers au printemps."

Un nouveau PIC de 4,8 millions

L’échevine compte aussi bien sûr sur les PIC (plan d’investissement communal) pour soutenir les travaux à venir. "Nous en sommes au PIC 19-21. Basé sur un budget de 2,4 millions, il est en cours de réalisation. Le 22-24 a été envoyé à la Région. Nous avons inscrit 18 dossiers pour 4,8 millions, mais on sait qu’on n’aura que 50% des projets. C’est pour cela qu’on fait cet effort complémentaire.", conclut l’échevine.

Les zones de travaux seront dévoilées au prochain conseil communal le 19 juin. Et les autorités comptent bien ne pas en rester là avec une analyse précise des voiries des communes de Bastogne et Bertogne pour prioriser au mieux les travaux dans les années à venir.