D’un flegme à toute épreuve, parfois en apparence seulement, volontiers provocateur, ciselant le verbe et l’écrit, Jean-Luc Henquinet, journaliste à L’Avenir Luxembourg depuis le 1er septembre 1979, vient d’accéder à la retraite fin mai. Entré au journal L’Avenir dès sa sortie de des études en journalisme à l’ULg, ce jeune journaliste aux cheveux longs, mais pas aux idées courtes, à la boucle d’oreille, originaire d’Udange, ce village arlonais d’où venait également le rédacteur en chef de l’époque Jo Mottet, a imposé son style nouveau, moderne, décapant et parfois déstabilisant dans les colonnes de notre quotidien.

Ce journal, à l’époque encore bien ancré dans les valeurs chrétiennes de son propriétaire l’évêché, entamait une profonde mutation qui l’a vu se détacher du PSC pour entrer résolument dans une nouvelle époque d’indépendance totale par rapport au parti.

Rédacteur en chef durant huit ans

Jean-Luc a entamé sa carrière en couvrant l’actualité régionale de Messancy et Aubange, s’est spécialisé dans le secteur social, politique, mais sa grande passion fut les chroniques judiciaires. Il a été nommé directeur-rédacteur en chef de L’Avenir Luxembourg en 1996, succédant à Jo Mottet. En costume trois-pièces cravate chaque jour, il a assumé ces fonctions jusqu’en 2004, avant de rendosser, à sa demande, le tee-shirt du journaliste. Intransigeant sur le respect de la déontologie du journaliste, n’hésitant pas à jouer au "lanceur d’alerte" comme il se définissait lui-même, lorsqu’il le jugeait nécessaire, Jean-Luc Henquinet ne s’encombrait pas nécessairement de salamalecs pour exprimer sa pensée. La vérité a ses droits. Issu du monde ouvrier, il incarnait le journalisme attaché aux valeurs de gauche et ne s’en est jamais caché. Il a terminé sa carrière en assumant essentiellement un rôle de gestionnaire des pages à mi-temps durant les quinze dernières années. Cet amateur de musique rock, rebelle dans l’âme, laisse le souvenir d’un journaliste de grande rigueur, à la qualité d’écriture reconnue, cachant un esprit vif et critique derrière une coolitude apaisante. Celui qui fut mon maître de stage d’étude peut prendre congé de notre journal, avec la conscience d’avoir contribué à son développement.

Bonne retraite, Jean-Luc.