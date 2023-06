Alexandre Noël, d'Arlon veut devenir le meilleur escaladeur du monde

Alexandre Noël, de Weyler, 16 ans, a inscrit son nom au palmarès. Le jeune ado passionné d’escalade se distingue dans un sport assez confidentiel et peu médiatisé, mais son parcours, ses résultats et le professionnalisme avec lequel il se consacre à son sport, en font un sportif de haut niveau. Il a remporté un prix cent fois mérité.

Alexandre, comment avez-vous débuté l’escalade ?

Quand j’étais petit, je faisais du tennis et du basket. J’ai découvert l’escalade à cinq ans lors d’un stage à l’Escale à Arlon. J’ai de suite été emballé ; c’est très vite devenu ma passion.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce sport ?

C’est avant tout sa diversité. Il n’y a pas deux salles qui sont les mêmes, il n’y a pas deux voies qui se ressemblent. Chaque entraînement, chaque compétition amène une nouvelle surprise. Il y a trois grandes disciplines: les blocs, les voies et le speed. Je me spécialise sur celle des blocs là où j’excelle le plus. Très vite, j’ai progressé et je suis rapidement passé d’une catégorie d’âge à l’autre. J’ai beaucoup progressé avec un entraîneur français, Stéphane Hansen. Quand il a quitté Arlon pour rejoindre un club d’Etterbeek (Bruxelles), j’ai décidé de le suivre. Je suis depuis lors à l’internat à Wavre. Cela n’a pas été facile, ni pour moi, ni pour mes parents, parce que je suis enfant unique. J’ai aussi un autre coach, Ludovic Laurence, qui me suit quand je m’entraîne en France et qui s’occupe des équipes nationales en Belgique.

Quel est votre programme d’entraînement ?

Hors compétition, je m’entraîne 17 heures par semaine, dont deux séances de physique et de musculation. Comme je rentre en rhéto, je vais vivre dans un petit appartement à Bruxelles ce qui va faciliter mes déplacements. Je dispose d’un statut d’espoir sportif qui me permet d’avoir des horaires aménagés à l’école et de pouvoir m’absenter pour les compétitions internationales. Outre mes entraîneurs, je peux compter sur une équipe qui m’entoure: un kiné ostéopathe, un préparateur physique, une psychologue et un nutritionniste.

Il espère être aux JO de Los Angeles en 2028

Quel est votre ranking actuel ?

En bloc, je suis n°1 junior et n°4 senior en Belgique. Je participe à des manches de la coupe d’Europe sur le circuit international des jeunes. J’ai collectionné de belles places au Portugal (6e), en Lituanie (2e), en Autriche (13e) ou en Allemagne (11e). J’ai aussi participé aux championnats du monde en Russie à Voronej. Un fameux voyage, de l’aéroport de Moscou, nous avons eu plus de dix heures de train pour rejoindre cette ville au nord de l’Ukraine. Outre un important programme de compétitions européennes, je partirai fin août, à l’autre bout du monde, au championnat du monde des jeunes à Séoul, en Corée du Sud.

Quel est votre rêve ?

Les championnats du monde sont une compétition qui fait partie de l’histoire de l’escalade. C’est le plus important. Les JO accueillent maintenant notre sport. Je suis trop jeune que pour espérer être à Paris en 2024, mais j’ai clairement Los Angeles 2028 dans un coin de ma tête.

Peut-on vivre de ce sport ?

Non. À un haut niveau, on gagne de l’argent, mais pas suffisamment que pour en vivre. J’envisage d’entamer des études d’architecte d’intérieur. C’est un métier avec des horaires flexibles qui me permettra de continuer à pratiquer mon sport.