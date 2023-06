Marche-en-Famenne: Le retour de Charlie Winston à la MCFA en janvier 2024

Le chanteur anglais reviendra le 27 janvier 2024 à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne pour présenter son album As I Am, composé avec Vianney. L’interprète de Like A Hobo repart pour une tournée solo qui fera donc arrêt à Marche-en-Famenne. La MCFA annonce par ailleurs que les réservations pour sa saison seront ouvertes dès le 22 juin.