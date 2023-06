Le site des carrières sur les Roches à Bastogne ne sera pas agrandi: "C'est une victoire"

Parmi les dossiers sensibles à Bastogne, celui des carrières sur les Roches tient le haut du panier, avec un historique de plusieurs dizaines d’années bien chargé. Et depuis plusieurs années, un projet d’extension les concernant attise encore plus les tensions. L’ancien propriétaire avait introduit une première demande vers 2017, provoquant déjà bien des remous, et la société Lambert Frères, qui a repris le site en 2021, avait relancé une demande d’agrandissement voilà près de deux ans. Une réunion d’information publique avait d’ailleurs eu lieu en septembre 2021. Mais devant la levée drastique de boucliers de riverains, qui se sont regroupés en un comité, et les protestations de la Commune, la société Lambert a finalement revu son dessein. Le projet final ne comprend plus d’extension, mais un réaménagement du site. Le dossier est au stade de l’enquête publique, qui va durer du 12 juin au 12 juillet. "Après avoir pris les avis et recommandations de chacun, nous avons revu le projet à la baisse, détaille Stéphanie Lambert, administratrice de la société bastognarde. Il s’agit désormais d’un approfondissement de la fosse existante sur quelques mètres, avec la création d’une piste pour descendre dans le fond de la fosse car celle qui existe sera condamnée. L’autre aspect, c’est l’apport de terres exogènes, pour remblayer progressivement la carrière." Pour le bourgmestre Benoît Lutgen, l’absence d’extension "est une première victoire, c’était le combat principal des riverains". Des riverains certes satisfaits par la nouvelle, mais qui restent malgré tout dubitatifs, craignant entre autres la gestion de la poussière de silice, classée comme agent cancérigène, et les vibrations, comme ils l’ont manifesté lors de la dernière réunion d’information voici un mois. "Pour l’enquête publique, la Commune remettra un avis complet et nous irons au-delà des obligations légales sur la qualité de l’air et la sismographie, assure Benoît Lutgen. Nous allons étudier cela à la loupe et prendre toutes les dispositions pour protéger l’environnement et les riverains."