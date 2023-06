Il frappe sa compagne dans le train à Florenville

Le jeune homme originaire de Charleroi, défendu par Me Anna Monhonval, est poursuivi pour des violences graves envers sa copine. "Le 25 janvier 2023, indique la représentante du ministère public, deux personnes voyagent dans le train sur la ligne entre Libramont et Athus. À hauteur de Florenville, ils assistent à une bagarre entre un jeune homme et sa copine. Les choses s’enveniment à tel point que l’agresseur tente d’étrangler sa victime. Sur le temps qu’un témoin appelle la police, l’autre tente d’intervenir, mais se fait menacer: "Occupe-toi de tes affaires. Tu n’as pas à m’empêcher de faire ce que je veux avec ma copine." Il faudra attendre l’arrêt de la gare de Virton pour que les policiers puissent intervenir.

Vous n’en avez rien à faire de la justice et des femmes

Mme Seret a insisté sur une précédente condamnation pour des faits similaires. "Vous avez bénéficié d’un sursis qui vous a évité la prison. Mais vous n’avez respecté aucune des mesures qui vous étaient imposées, lui reproche-t-elle. Aujourd’hui, vous êtes incarcéré à Jamioulx. Vous vous présentez menotté devant le Tribunal pour encore une autre histoire. Vous n’avez pas de domicile et vous vivez dans la rue quand vous n’êtes pas en prison. Votre attitude nonchalante montre que vous ne vous remettez pas en question et que vous n’en avez rien à faire de la justice et des femmes. Pour moi, il n’est pas question de vous donner encore une chance. Je requiers dix mois de prison ferme et 800 € d’amende."

Le prévenu a balbutié: "Ce jour-là, j’avais bu, mais je n’ai pas de problème avec l’alcool. Je me drogue de temps en temps, mais ce n’est pas très grave. Je vais essayer que cela aille mieux quand je sortirais de prison."

Le jugement sera prononcé le 5 juillet.