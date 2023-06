5 blessés légers à Bastogne dans une collision entre un bus d’écoliers et un camion

Vu la faible vitesse des véhicules à cet endroit, le choc n’a pas été violent. Un plan d’urgence a toutefois été activé par mesure de sécurité. "Les médecins ont vu tous les passagers et il ressort qu’il y a cinq blessés légers ; des ados et écoliers plus jeunes. Un a été hospitalisé et les quatre autres n’avaient que de petites égratignures qui ne nécessitaient pas de prise en charge", nous explique le commissaire Cornez, de la police de la route qui vient de descendre sur les lieux.

Ce bus du TEC transportait des ados et écoliers scolarisés dans différents établissements de Bastogne et qui retournaient chez eux à Sainte-Ode.

Vers 17 h 25, les véhicules tamponnés avaient été dégagés et la circulation a pu reprendre. Les pompiers de Bastogne et de Libramont sont intervenus ainsi que l’ambulance.