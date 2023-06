La clignette wallonne de Michel Francard: On n’aprind nin ou tchèt a tinde âs surus (vidéo)

Avec ce sous-entendu: "Lorsque tu connaîtras autant que moi la vie et ses aléas, tu pourras parler !" Ce que confirme l’interpellation suivante, de même sens que la précédente, mais très familière comme le révèle le tutoiement: Tu n’vinrès nin aprinde tu pére a fé dès djon.nes ! "Tu ne viendras pas apprendre à ton père comment on fait des enfants !"

Voilà qui fait immanquablement penser au français: "On n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace". Remarquez au passage que la personne expérimentée ne se prend pas trop au sérieux. Elle fait un parallèle avec un animal somme toute modeste, comme le chat. Ou même un peu risible, comme le singe.

Parfois même avec un chien, comme ici: On n’aprind nin ou vî tchin a-z-aler al lache. "On n’apprend pas à un vieux chien à être tenu en laisse".

P us vî, pus bièsse "Plus vieux devient-on, plus idiot est-on", dit-on parfois. Méfiez-vous toutefois: sins rmète lès bièsses a djins, sans comparer les animaux et les humains, vîs tchèts, vîs tchins, viyès djins ont plus d’un tour dans leur sac !

