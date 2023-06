Bastogne: la Commune investit plus de 40 000 € dans une machine pour l’ICET

Ce tour CNC de type industriel est doté d’une puissance de 7,5 kW, d’une vitesse de rotation de 1800 rpm et équipé d’une tourelle porte-outils automatique. À l’aide du logiciel de conception assistée par ordinateur Mastercam ou en programmant en code G, la nonantaine d’élèves de 4e, 5e et 6e du secteur Industrie va pouvoir réaliser des pièces, comme des axes ou des poulies, "impossibles ou très compliquées à réaliser avec un tour conventionnel, à l’image de certains arrondis, précise-t-on du côté de l’école technique. Cela permet aussi aux élèves de s’habituer à une machine et un programme qu’ils risquent de retrouver une fois qu’ils travailleront." Cette nouvelle machine, de marque Haas, va renforcer le pôle numérique de l’atelier mécanique, dans lequel la Commune avait déjà investi 62 500 € depuis 2 020 en faisant l’acquisition d’une imprimante 3 D (6 500), d’une fraiseuse numérique, (50 000 €), d’outillage spécifique (3 500 €) et du logiciel Mastercam (2 500 €), également utilisé pour la fraiseuse. Le corps professoral de l’ICET a également souligné l’importance des nombreuses collaborations avec les sociétés et industries locales, permettant aussi aux élèves de se former au mieux, dans la suite de ces investissements.