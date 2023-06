Une vue panoramique de Neufchâteau sur une tour de 50 mètres de haut! (vidéo)

Mardi soir, au conseil communal, les édiles ont eu droit à tous les détails de ce projet.

"On va acquérir un terrain de 15,9 ares à un privé dans le bois d’Ospau, entame le bourgmestre François Huberty. Cette tour pour laquelle le bois sera privilégié, s’intégrera dans la nature et sera un élément d’appel de par son esthétique. On pourra développer tout autour de cetet tour des activités diverses: sport, randonnées, etc. en collaboration avec l’observatoire centre Ardenne et le parc naturel forêt d’Anlier. Un drone s’est positionné à 50 m de haut et a filmé à 360 degrés. On voit très loin à l’horizon. " (voir cette vidéo tournée par le drone sur notre site lavenir.net)

Il faudra encore créer un accès à cette tour (estimation de à 200 000 €).

La minorité demande une consultation populaire

Si l’achat de la parcelle ne pose pas de problème à la minorité, celle-ci estime par contre "que même si cette tour est séduisante, c’est encore 1,7 million euros et ce n’est pas rien, dit Yves Evrard (min.). Quel est le retour pour la Commune ?, interroge-t-il. J’ai du mal avec ce coût même si c’est bien subventionné (jusqu’à 1,4 million€)." La minorité propose alors d’organiser une consultation populaire via le bulletin communal, sur l’opportunité ou pas de construire cette tour.

Le bourgmestre rétorque malicieusement: "Je note que vous trouvez le projet séduisant. L’investissement ici est complémentaire avec ce qui existe déjà dans la vallée. Les montants sont conséquents et il y a de l’ambition. La Commune de Neufchâteau peut devenir un modèle du genre en matière de tourisme. Le Commissariat général au Tourisme pourrait nous octroyer un subside de 80%, ce qui fait une part communale de 300 000€, un montant qui n’est pas déraisonnable au regard de l’impact touristique de cette attraction", juge-t-il.

Il rejette l’idée d’une consultation populaire: "Si pour tous les projets de 300 000€, on devait consulter la population, on n’en sortirait plus, ajoute-t-il. C’était de surcroît dans notre programme électoral."

Le conseiller indépendant Vincent Parache: "Pour voir Respelt ou Tronquy, n’y a-t-il pas moyen de monter la tour à 60 ou 70 mètres ?"

Le mayeur: "On est déjà 100 m plus haut que le lac ; donc je pense qu’on voit toutes les sections de la commune. Et puis, structurellement, c’est compliqué de monter de 20 mètres. C’est nettement plus cher."

Au vote, unanimité pour l’achat de la parcelle et abstention de la minorité et 12 oui en faveur de la construction de cette tour panoramique.