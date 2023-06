Un conflit de voisinage qui a commencé en 2006

La vie n’est pas un long fleuve tranquille à Warmifontaine, un village de la commune de Neufchâteau. Deux habitants sont poursuivis en correctionnelle. L’un pour avoir frappé au visage un habitant du village, l’autre pour avoir menacé la maman du villageois âgée de 87 ans au moment des faits en 2020. "Nous sommes dans une triste histoire de conflit de voisinage. Il y règne un climat d’exaspération et un groupe s’est ligué contre mon client. On ne le supporte pas alors qu’il vit avec sa maman, plaide Me Marc Kauten. Mon client a fait l’objet d’une plainte de ses voisins pour harcèlement. Il a été acquitté par la cour d’appel de Liège. "