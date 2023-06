Le major Thiry a changé d'avis: il va finalement poursuivre à la tête de la zone de secours Luxembourg !

"Stéphane Thiry a finalement décidé de continuer sa mission et nous ne pouvons que nous en réjouir, souligne Vincent Magnus, le président de la zone secours Luxembourg. Le souhait du Collège a été de réitérer sa confiance envers lui. Avec une telle reconduction, il va ainsi pouvoir continuer à développer le projet de réforme 4.0 de la zone afin d'avoir un nombre de pompiers professionnels plus important sur le territoire. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'il a accepté la mission avec un réel enthousiasme". Un second mandat de six ans donc, mais qui pourrait être réévalué à l'issue des élections de 2024. Pour rappel, le commandant Thiry est à la tête de la zone de secours Luxembourg depuis 2017, il avait ainsi succédé au Colonel Joël Even.

Il demande une nouvelle organisation

Il y a un peu plus d'un an, le commandant borquin annonçait pourtant ne pas vouloir briguer un second mandat. Décision qu'il nous avait confirmée il y a quelques jours encore dans une interview. Mais d'où vient alors ce changement d'avis ? "Ma position n'a pas changé, mais je constate qu'après les deux appels à candidatures, personne ne s'est manifesté, souligne le commandant. Il faut prendre ses responsabilités et je n'ai pas envie de laisser le bateau couler."

Stéphane Thiry n'a jamais caché que la surcharge de travail d'une telle fonction est très importante voir excessive.

"Raison pour laquelle j'ai trouvé un accord avec le Collège, souligne-t-il. Je souhaite le renforcement de l'équipe de direction avec une réelle réorganisation des tâches. Disposer d'un adjoint est essentiel et il est indispensable d'avoir des ressources pour décharger le travail". Malgré ce revirement de situation, la motivation du commandant reste intacte. "Ce n'est pas mon premier choix, mais mon travail est avant tout la sécurité et il n'est pas question de laisser tomber la zone dans pareille situation. C'était donc le meilleur choix à faire".

Avec une nouvelle organisation et une meilleure répartition des tâches, le commandant espère que la fonction sera plus attractive et les candidatures plus nombreuses d'ici quelques années.