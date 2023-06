Envie de devenir carreleuse ? Merci TikTok ! (vidéos)

Cela a commencé à Libramont en 1938

À l’occasion des 85 ans de ce qui s’appelait en 1938, lors de sa création à Libramont, – qui est toujours son siège social – la Chambre syndicale de la construction et qui est devenue la Chambre patronale puis la Confédération construction avant d’être aujourd’hui Embuild Luxembourg, on constate que le secteur tend à se féminiser. C’est d’ailleurs derrière l’agriculture, celui qui a le plus évolué, comme l’explique M. Cloos: "Je ne dis pas qu’on a une arrivée massive de dames, mais les choses bougent. On compte de plus en plus d’employées administratives, des cheffes de chantier et des ouvrières. En cinq ans, le nombre de travailleuses dans notre secteur a augmenté de 23,6%. C’est ce que révèle une analyse d’Embuild basée sur les données ONSS. L’augmentation est un peu plus marquée chez les employées que chez les ouvrières.".

Embuild Luxembourg soufflera ses 85 bougies avec ses affiliés au War Museum de Bastogne ce jeudi soir: "Ce n’est pas la plus ancienne. Celle de Namur a déjà passé les cent ans. Nous étions au départ une sorte de syndicat de patrons regroupant les différents métiers de la construction. Ensemble, et c’est encore le cas aujourd’hui, les différents corps de métiers du secteur, que ce soit le bâtiment ou le génie civil, sont plus forts pour faire entendre leurs voix unanimes auprès des décideurs politiques", dit encore M. Cloos.

Embuild a gagné des combats au cours du temps. Actuellement, la préoccupation de la section provinciale est de trouver des bras pour combler les centaines de postes à pourvoir dans notre province.