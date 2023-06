Piscine à Neufchâteau: le projet passe de 2 à 1 million d'euros

Depuis 2020, le bassin de natation chestrolais est fermé et beaucoup s’impatientent quant à sa réouverture. "Le dossier est actuellement dans les mains du ministre qui doit donner une réponse pour fin juin, explique Olivier Rigaux. En attendant sa signature, nous anticipons déjà la suite puisque nous avons phasé le projet. En priorité, ce sera l’étanchéité du bassin. Une chape étanche sera réalisée avec la pose d’un liner puis d’un nouveau carrelage. Viendront ensuite les travaux pour les vestiaires, le traitement par le chlore, la pose de LED et le remplacement des chaudières et du système de chauffage". Estimés à deux millions d’euros hors TVA il y a encore quelques temps, ces travaux ont été revus à la baisse et avoisinent maintenant le million d’euros. Ce ne sera finalement pas un système de chauffage via pompe à chaleur mais via gaz ; un changement qui permet une belle petite économie. "Avec un tel montant, le dossier a plus de chances de passer et les subsides seront plus intéressants", souligne Olivier Rigaux. En attendant la réouverture, une solution de dépannage est toujours en cours ; les écoles peuvent profiter du petit bassin d’eau du complexe Kynesis.