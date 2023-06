Neufchâteau veut devenir la référence sportive

"Nous ne sommes pas au milieu des champs"

Au-delà des activités déjà mises en place par le coordinateur sportif, Olivier Rigaux annonce d’autres bonnes nouvelles. "On continue l’offre à la base de loisirs située de l’autre côté du lac. Ainsi, après une période de test en location l’an dernier, nous venons d’acquérir l’Aqua Park pour un montant de 25 000 euros. Comme l’an dernier, les pontons flottants vont être installés pour définir une zone de baignade. Des maîtres-nageurs seront engagés pour assurer la surveillance durant la période estivale". La base de loisirs verra également l’arrivée d’une 3e édition du Summer Lake festival lors du dernier week-end d’août. "Nous venons également d’acquérir six vélos électriques poursuit le président. Ils viennent donc compléter notre flotte de VTT. Deux nouveaux pédalos vont également prochainement arriver". À l’aube de l’année 2024, skatepark et padel devraient voir le jour dans la vallée. "Ces futurs aménagements comprendront également une terrasse pour le tennis, un terrain de basket 3vs3, un parcours vita autour du lac, un streat workout ou encore un tout nouveau mini-golf poursuit Olivier Rigaux. Une zone de parking supplémentaire verra également le jour. Ces dossiers sont complets et ont été validés par le fonctionnaire attitré. Le but étant d’étoffer le site en équipements, aussi bien pour les sportifs locaux que pour les touristes. Nous souhaitons devenir la référence sportive de la région. Nous ne sommes pas au milieu des champs mais dans un cadre exceptionnel et magnifique qu’il est important de développer".