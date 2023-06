Vidéo et photos : Avec 5500 festivaliers, le pari gagné du "Let there Be Rock"

Ils ont les traits tirés lorsqu’ils montent sur scène, ce dimanche peu après minuit. Ils reçoivent une véritable ovation du public, ovation plus que méritée, ce public étant conscient qu’une fois de plus, "ils," à savoir les membres de l’ASBL "Let there Be Rock," LTBR, ont proposé quelque chose d’extraordinaire pendant deux jours à Vielsalm. Leur festival n’a rien à envier à d’autres productions et, au fil du temps, s’est taillé une très solide réputation autant du côté du public que des artistes qui prestent sur scène. Le lancement de l’événement, il y a plus d’une décennie, où les groupes jouaient sur le kiosque, est bel et bien révolu, mais l’âme du festival, elle, à savoir proposer des shows de qualité, pour un public familial et à un prix démocratique reste, et est devenu l’ADN de la manifestation.