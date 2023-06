Voie de la Liberté: ils ont parcouru 350 km en trois jours dans la province de Luxembourg (vidéo)

"Il y a eu plusieurs moments forts"

C’est sous un beau soleil et un léger vent que les cyclistes ont posé pieds à terre, devant le Mardasson, sous les applaudissements de leurs proches et des membres de l’ASBL organisatrice, Les Amis de la Voie de la Liberté. Son nouveau président, Philippe Brozak, est plus que satisfait de cette nouvelle édition. "Tout s’est très bien passé, explique-t-il. Personne ne s’est blessé, le temps était formidable et nous avons eu un accueil très chaleureux dans toutes les communes." Chronologiquement, il dresse les moments forts de ces derniers jours. "Il y en a eu plusieurs, à commencer par Arlon avec l’inauguration du monument Patton sur la place, reprend-il. Le deuxième jour, à Libramont, la bourgmestre a eu un très beau discours lors de la cérémonie, emprunté de bon sens et qui cadrait très bien avec l’esprit de la Voie de la Liberté. Troisièmement, c’est de voir l’arrivée des cyclistes au Mardasson et les personnes qui nous ont accueillis."

Cette randonnée, c’est l’occasion chaque année de se retrouver et de partager un moment humain et surtout sportif. "Il y a eu quelques belles côtes, reprend le président. L’étape du vendredi était l’étape la plus longue, avec des montées assez douces même si assez longues. Par contre, ce dimanche matin, c’était vraiment très escarpé alors que nous sommes restés dans les communes de Bastogne et Bertogne. Au niveau de l’effort physique, heureusement que la distance était moindre que le premier jour. Je pense que les cyclistes ont apprécié et qu’ils en garderont de bons souvenirs." Aux côtés de son équipe, Philippe Brozak est fier que cette première édition en tant que président se soit bien passée. "Une partie du stress est parti, dit-il en riant. Je suis content d’avoir réussi pour ma première édition. Nous avons une équipe formidable qui a tout fait en temps et en heure."

"Tout le monde participe avec le même engagement, la démocratie"

Après un repos de quelques minutes, le temps de laisser souffler les cyclistes après ce bel effort, une cérémonie commémorative s’est tenue devant l’Aigle du Mardasson.

L’occasion pour les organisateurs de remercier l’ensemble des participants, mais pas seulement. "Nous remercions également la police locale, fédérale et grand-ducale qui nous ont encadré durant cette randonnée cycliste", ajoute Philippe Brozak aux côtés du bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen. "Nous sommes heureux de continuer à soutenir cette manifestation au niveau de la Commune, affirme ce dernier. Nous continuons à renforcer les liens entre la Normandie, Périers et Bastogne et tout le monde y participe avec le même engagement, la démocratie. Il est important de continuer à honorer ces hommes qui sont tombés à Bastogne, qui ont donné leur sang et leur vie." Les hymnes nationaux ont ensuite retenti après le dépôt de gerbes.

La prochaine édition, qui se tiendra lors du 80e anniversaire de la Bataille des Ardennes, aura lieu à Périers les 31 mai, 1er et 2 juin 2024.