La Province de Luxembourg lance "La Fabrique à projets" pour aider les associations à conrétiser leurs projets

Vendredi dernier en fin de matinée, la Fabrique à projets a été portée sur les fonts baptismaux en présence de Stéphan De Mul, le président du collège provincial, en charge du Social, de la Santé, de la Citoyenneté et de la Mobilité. "Au fil des rencontres et des échanges avec les acteurs de terrain, commente M. De Mul, nous nous sommes rendu compte que, malgré la richesse du tissu social provincial, la superficie et le caractère rural de notre territoire ne favorisaient pas la rencontre entre les acteurs et leur mise en réseau. Certains acteurs abandonnent des projets pourtant porteurs, car ils n’ont pas toujours accès aux outils de gestion de projets ou à un soutien méthodologique leur permettant d’atteindre leur objectif. La Province de Luxembourg souhaite mettre en lumière et valoriser le rôle qu’elle peut tenir auprès des acteurs de terrain, avec dynamisme et modernité. La “Fabrique à projets”, c’est créer ensemble pour faire sens."

Le député provincial insiste sur le fait que le but de l’opération n’est pas de financer les projets, mais que ceux-ci seront ouverts aux demandes de subsides de la Province, qui étudiera les dossiers selon ses critères habituels.

Une expertise et un local pour aider les associations

Un local a été spécialement mis à la disposition de la “Fabrique à projets” dans les locaux de l’administration provinciale au 2e étage du n° 1, du square Astrid à Arlon. "Nous avons voulu que cet espace soit convivial, avec un coin où nous pourrons échanger sur les projets en gestation et leur faisabilité, se réjouit Didier Rasch, un des chargés de projets avec Anne De Acetis et Héloïse Goffette. C’est un lieu qui pourra inciter à l’échange, à la créativité. À côté, un espace plus fonctionnel permettra de travailler en détail et en profondeur sur la réalisation des idées."

Ce nouvel outil, qui sera opérationnel dès le 1er septembre, sera présenté aux forces vives du secteur social de la province le vendredi 16 juin de 9 h 30 à 12 h, à l’Institut Provincial de Formation sur le zoning industriel de Bastogne (1, rue du Fortin). Attention, vu le nombre de places limité, les inscriptions sont réservées à un maximum de deux personnes par organisme. Les deux-tiers des places disponibles étant déjà réservés, il est impératif de s’inscrire avant le 9 juin (par mail à fabrique@province.luxembourg.be).