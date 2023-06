15 citoyens tirés au sort pour le budget participatif de Virton

Culture de la participation, c’est quoi ?

Cela veut dire impliquer les citoyens directement dans des prises de décision qui les impacteront dans leur vie au quotidien (mobilité, aménagement d’un espace de détente public, création d’une salle de village, etc.).

Alors oui, cela a sans doute pris plus de temps à Virton qu’ailleurs pour implémenter cette "culture de la participation" parce que le processus choisi est différent en Gaume.

Le collège communal de Virton et l’opérateur qu’il a choisi pour mener à bien cette participation, Alter Up, ont préféré impliquer l’ensemble du personnel communal pour des projets sont ils sont les agents responsables.

C’est ainsi que 15 agents communaux vont être actifs dans un groupe de travail qui se réunira cinq fois pour débattre du budget participatif (pour rappel, un budget participatif est un processus dans lequel des citoyens peuvent décider de l’affectation d’une partie du budget de leur zone territoriale).

Comment seront désignés les 15 citoyens ?

Seront aussi intégrés dans ce groupe 15 citoyens sélectionnés par tirage au sort et 1 représentants de chaque formation politique présente au conseil communal (donc 5 élus).

"C’est le département de Pierre Stassart à l’ULg Arlon qui a mis au point la méthodologie pour sélectionner 15 citoyens à partir d’un tirage au sort. En réalité, 800 citoyens de la Commune seront tirés au sort et nous garderons 15 personnes volontaires et motivées, réparties selon un bon équilibre Ville/village, hommes/femmes et selon la tranche d’âge", précise Fabien Ledecq, l’opérateur Alter Up qui dynamise le projet. La sélection des 15 citoyens est en cours.

6 projets-pilotes

L’échevine Nathalie Van de Woestyne (IC), qui a initié ce projet avec Roald Wyckmans (Écolo), fait remarquer que ce premier budget participatif de Virton n’est qu’un des 6 projets-pilotes prévus dans la culture de participation.

Le premier était l’amélioration de la communication interne au sein de l’administration communale. Un autre, en cours, est le réaménagement du parc Foncin à Virton. Suivront plus tard la traversée de Latour-Haut et la désignation de cantonniers référents dans chaque village.