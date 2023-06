Quatre ans plus tard, La Voie de la Liberté est de retour

En décembre 1944, la 3e armée américaine du Général Patton quitte Sainte-Mère-Église (Normandie) afin de venir en renfort aux troupes encerclées à Bastogne. Le 2 janvier 1945, la ville est dégagée mais le bilan est lourd: 4 000 tués, 20 000 blessés et 5 400 disparus pour l’armée de Patton. Ces faits historiques ont relié de manière inaltérable les deux régions. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de rassembler les deux villes distantes de 1147 bornes. Quelques amateurs de cyclismes ont alors le projet fou de suivre ce parcours en dix jours et de créer la randonnée "La Voie de la Liberté". En 1998, la formule est revue pour proposer des boucles de trois jours alternativement en Ardenne et en Normandie.