Accomplir le devoir de mémoire avec les cyclistes de la Voie de la Liberté (vidéos)

"Un devoir de mémoire"

L’événement a de quoi ravir les organisateurs de l’ASBL Les Amis de la Voie de la Liberté. En effet, s’il est loin de s’agir de la première édition, c’est en tout cas la première depuis la crise sanitaire. 160 participants se sont inscrits. "En temps normal, nous sommes à plus ou moins 250 participants, explique Philippe Brozak, président de l’ASBL. Mais ici, après plusieurs années sans organisation, nous sommes contents de ce chiffre. Pour une reprise, nous sommes satisfaits. Les participants sont principalement des cyclos avertis puisque le niveau est quand même là. Il y a également des personnes qui souhaitent nous aider dans ce devoir de mémoire que l’on essaie d’entretenir à travers cette Voie de la Liberté. C’est l’occasion également de rappeler le parcours que Patton a fait depuis le débarquement en Normandie jusqu’à la libération de Bastogne en décembre 44." Ce samedi, les 160 inscrits se dirigeront vers Libramont et dimanche, vers Bertogne. Trois jours de randonnée cycliste pour un total de 269 kilomètres.

Jean-Claude Cremer participe depuis 1986

Le Bastognard Jean-Claude Cremer n’a jamais raté une édition de la Voie de la Liberté, sillonnant ainsi les routes de France et de l’Ardenne.

Jean-Claude Cremer ouvrira la marche tout au long du week-end. ©éda

Jean-Claude Cremer était sur le départ de la Voie de la Liberté, vendredi matin. Président des Anciens Combattants de Bastogne, il participe à l’événement depuis sa toute première édition, en 1986. Cette fois-ci, il n’était pas sur un deux-roues mais bien dans la voiture de tête de course qu’il conduisait, une voiture munie d’un drapeau, précédée par la police.

"J’ai gardé tous les maillots"

C’est avec fierté que Jean-Claude Cremer participe, cette année encore, à l’événement. "J’ai participé aux neuf intégrales de la Normandie à Bastogne, dit-il. Et trois fois de la Normandie à Strasbourg. Dans le cadre de ces neuf éditions, j’ai eu l’opportunité de faire cinq fois la montée et la descente des Champs Élysées, comme les coureurs du Tour de France." Jean-Claude Cremer n’a jamais manqué une édition de la Voie de la Liberté.

"J’ai tous les maillots chez moi, explique-t-il. Je garde toujours un maillot de chaque édition, surtout des neuf premières car elles étaient de loin les plus belles. Si je devais n’en retenir qu’une, ce serait celle de 1994 car c’était l’édition du 50e anniversaire du débarquement. Elle n’a pas été organisée sur huit jours mais onze. Il y avait 1 700 km alors que les autres fois, il y en avait 1 300. La plus longue étape était de 221 km et je peux vous dire que le soir, nous étions fatigués. Et il fallait reprendre le lendemain, peu importent les conditions climatiques. J’ai toujours eu une bonne condition physique et pourtant, ça faisait mal."

Depuis quelques années, la Normandie et Bastogne se partagent la randonnée cycliste un an sur deux. C’est d’ailleurs la douzième édition à Bastogne. "C’est un véritable devoir de mémoire, dit encore le chauffeur de la voiture de tête de course. Et pour cause, la Voie de la Liberté est toujours organisée au plus près du 6 juin, date du débarquement. C’est un événement très important qui j’espère, se poursuivra."

Deux amis bastognards à l’arrivée d’Arlon

Alain et Benoît ont l’habitude de rouler à vélo. ©-éda

Il était environ 12 h 20 lorsque les premiers cyclistes du peloton font leur entrée sur la place Schalbert, située juste en face du Palais de Justice d’Arlon. Au beau milieu des dizaines de guidons, on retrouvait Alain et Benoît, deux amis bastognards totalement mordus de cyclisme. "Cela fait déjà quelques fois que l’on participe à la Voie de la Liberté. Une fois sur deux, elle se déroule à Bastogne ou à Périers, en Normandie. D’ailleurs, aujourd’hui, il y a beaucoup de cyclistes qui viennent de cette commune française", explique Benoît.

Les deux hommes, membre du cyclo club "La Rustine", sont partis dans la matinée depuis leur fief bastognards, escortés par les zones de police Centre-Ardenne et Arlon-Attert-Habay-Martelange. "C’est quand même agréable ! On roule en toute tranquillité, dommage que cela ne soit pas ainsi toute l’année", rit Alain qui en est déjà à sa 10e participation.