Un distributeur va-t-il être installé dans le local Bpost de Wellin?

D’ici le 30 juin, l’agence bancaire ING va disparaître de la commune. Résultat des courses, plus aucun distributeur ne sera disponible sur le territoire. "Nous avons sollicité Batopin à ce sujet pour trouver une solution, lance Benoit Closson. Nous leur avons proposé de mettre un local à disposition mais Batopin n’est pas preneur. Nous avons donc contacté Bpost qui étudie la possibilité de placer un distributeur dans leurs locaux. Actuellement, nous sommes en attente de leur réponse." Le risque de période intermédiaire, sans distributeur, risque donc de se produire. "On espère éviter cette période ou en tout cas la limiter dans le temps précise le bourgmestre. Nous avons fait ce que nous pouvions en anticipant le problème. Il est tout de même regrettable de voir que les banques désertent de plus en plus les communes de moins de 15 000 habitants."