Une fois de plus, le monde du football provincial est en deuil. Ronny Blum, âgé de 35 ans, est décédé le 30 mai dernier. Il évoluait en équipe première à Sart. Époux et papa de deux petites filles, il laisse également derrière lui de nombreux amis et coéquipiers. Sur les réseaux sociaux, les hommages fusent.