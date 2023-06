Petit à petit, sans faire de bruit, la caserne de Libramont fait son nid

Actuellement, ce sont treize pompiers professionnels et cinq volontaires qui travaillent au sein de la caserne libramontoise. "Notre installation ici se fait de manière progressive, souligne Stéphane Thiry, le commandant de la zone de secours Luxembourg. Cette caserne a seulement dix ans et est donc parfaitement conçue à cet effet. Nous devons néanmoins réaliser quelques travaux pour différents vestiaires afin d’être conforme à la législation. Pour le moment, il n’existe pas de service de nuit puisque les activités ne vont pas au-delà de 18 h."

Mais il est évident qu’à terme, cette caserne tournera 24 heures sur 24. Des chambres seront également aménagées pour accueillir les hommes du feu durant la nuit. "Quand tournerons-nous sans interruption ? Difficile à dire, répond le commandant. Cela dépend de plusieurs facteurs, tant politique qu’en termes de moyens humains. Plus le nombre de personnel augmentera, plus nous pourrons garantir une couverture de garde plus large." Notons également que le site de Libramont accueille l’unique direction opérationnelle de la zone de secours Luxembourg et partage, avec Arlon, la direction générale. C’est également à Libramont que le nombre d’officiers est le plus important.

Des moyens uniques centralisés à Libramont

À l’instar des autres casernes, Libramont dispose du matériel de base comme des autopompes et des camions-citernes. Mais c’est également-là que sont rassemblés des moyens uniques pour la zone de secours Luxembourg. On retrouve notamment un robot colossus, un drone, un véhicule léger utilitaire, un porte-conteneurs, mais aussi une pompe à grand débit. "Avant, ces différents matériaux étaient dispersés, parfois en plusieurs exemplaires, à travers les casernes de la province, explique le commandant. Avec cette centralisation à Libramont, nous pouvons garantir une meilleure couverture en termes d’interventions. Avoir un matériel bien spécifique à Virton pour devoir intervenir à Erezée par exemple, cela n’avait aucun sens. De plus, grâce à cette centralisation, nous avons pu réaliser des économies."

Mais Stéphane Thiry l’assure, le fonctionnement des petites casernes reste bien évidemment très important. "Aucune caserne ne peut s’auto-suffire, précise le commandant. Le poste 112 va toujours envoyer les moyens les plus proches sur une intervention. Nous aurons donc toujours besoin de toutes les casernes. Celle de Libramont est d’ailleurs venue s’ajouter en complément et non pas au détriment des autres. Mais le constat est clair ; depuis son lancement, l’activité de celle-ci ne cesse d’augmenter. Une belle preuve de son impact et de son lieu stratégique".