Le vieux cinéma de Neufchâteau transformé en 13 logements

"C’est vrai que ce lieu est chargé en émotion pour les habitants de Neufchâteau qui sont allés voir un film ou qui y ont assisté à une fête de l’école ou encore à une remise de prix. Mais le bâtiment qui était privé et sur lequel la Ville n’avait pas la main, a été démoli, explique l’échevin Jacques Cheppe. C’est davantage pour le symbole que pour sa valeur architecturale que les habitants ont vu sa démolition avec tristesse. Ce n’était qu’un immeuble en blocs qui ne répondait plus aux normes de sécurité et qui était un chancre au centre-ville", conclut le 1er échevin.

Luc Varenne, Tintin et le théâtre national

Expert en histoire locale, Luc Pierrard a fait des recherches sur cette salle L’Union. Il rappelle ses origines: "Cette salle a été construite en 1912. C’était, à l’origine, la salle des fêtes du Cercle catholique. qui organisait du théâtre, remise des prix de fin d’années des écoles catholiques, meetings électoraux, bals… Le cinéma y sera installé probablement dans les années 1920 et il faudra attendre 1933, pour que les films projetés soient parlants. Le théâtre national y viendra aussi pendant quelques années", évoque Luc Pierrard qui ajoute que parmi les conférenciers qui se sont succédé là, il y a eu Luc Varenne en 1962. "Tintin y viendra en personne pour la fancy-fair des instituts Saint-Joseph et Saint-Michel en 1969, j’y étais !", sourit notre interlocuteur qui note encore que "la fanfare Ste Cécile, catholique, tiendra ses répétitions soit dans cette salle et jouera des concerts. Il faudra attendre 1968-69 pour que les deux harmonies (Ste Cécile et le cercle musical libéral fusionnent suite à l’émission de la RTB"Ville-vacances"en 1967".

L’école de danse d’Yvette Scheneder s’y produira pendant 20 ans (1970-1990) puis la salle sera reprise par le syndicat d’initiative qui y montait des expos et spectacles. Radio-Griffon y séjournera le temps de la rénovation de la maison Bourgeois. Le bâtiment a vivoté et a abrité une salle de fitness avant d’être mis en vente.