Le Festival de la caricature de retour dès ce vendredi

Le Festival international de la caricature, du dessin de presse et d’humour revient pour faire vivre les rues de Virton au rythme des crayons. Quinze dessinateurs seront présents pour rencontrer le public. "Nous aurons Jacques Sondron de L’Avenir, Cécile Bertrand de La Libre, Philippe Moine, un caricaturiste français exceptionnel, liste Raphaël Donay, l’organisateur de l’événement. Nous aurons aussi des Hollandais et un Syrien qui est réfugié politique en Belgique depuis un an."