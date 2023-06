C’est encore plus le cas à Lavacherie avec la cession de l’activité du Borsa ce vendredi. Depuis trois générations, ce sont des dames qui tenaient ce bistrot au cœur de la cité des Vatchots. "C’est ma grand-mère qui a ouvert un café dans le bâtiment qui se trouve en face de l’établissement actuel, explique Alexandra Goosse. Ensuite c’est ma maman qui l’a repris. En 1988, elles ont acheté la salle du village et l’ont transformé en une salle de réception, un café et le bowling. En 1999, Dany Renquin a repris durant deux ans. Et puis nous avons pris le relais avec Dany en 2001. Et nous avons étoffé nos activités en 2005 avec la reprise de l’Auberge de Lavacherie."

Le Borsalino (car la maman d’Alexandra, Christiane Gérard, appréciait ce film), devenu Borsa "car tout le monde l’appelait comme cela", est resté au gré des années un café de village traditionnel. "On avait nos habitués, poursuit Alexandre Goosse. Nous avons toujours offert l’apéro le dimanche. Et puis il y a eu une nouvelle tendance, le"jeudredi". Ce sont toujours les mêmes, mais cela vaut bien l’ambiance du dimanche."

De Lara Fabian à Thomas Meunier

De nombreux visiteurs poussaient la porte pour s’adonner au bowling, avec les deux pistes de l’endroit. "Nous avons accueilli deux clubs qui réalisaient les entraînements deux fois par semaine, des compétitions le vendredi et puis également des compétitions individuelles ou par équipe." Mais nombreux ceux aussi les familles, les amis, qui ont passé des heures à lancer les boules, démontrant leur dextérité à abaisser l’ensemble des quilles.

La salle qui jouxte le café et le bowling restera silencieuse, mais pourrait en raconter des anecdotes sur des mariages, des anniversaires, des fêtes de famille, mais également au moment des décès.

Quelques personnalités ont aussi poussé les portes du Borsa comme Mme Balfroid, Lara Fabien, Christophe de Borsu et bien sûr Thomas Meunier. "Nous avions des gens qui venaient tous les jours. Déjà du temps de ma grand-mère, se souvient avec nostalgie celle qu’on surnomme Billy. Nous avons à présent décidé de changer de cap, mais cela va nous manquer, c’est clair. Ce qui fera bizarre, c’est que cela ne sera plus un café. Nous avons quand même habité durant vingt ans là."

Alexandra Goosse a donc décidé de poursuivre sa carrière professionnelle dans le monde du tourisme, mais avec d’autres horaires. "Au début, nous ne prenions jamais de vacances. Notre travail, c’était de voir les autres s’amuser. Maintenant, je vais avoir fini à 16h et c’est fini de bosser le week-end."

Pour fêter la fin du Borsa, une soirée qui devrait rassembler tous les fidèles des lieux se tiendra ce vendredi et un vide-grenier est également programmé ce dimanche de 11h à 16 h.