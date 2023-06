La Zone Luxembourg, la Zone la plus féminine de Belgique

"Ce n’est pas une fierté en soi mais je retiens le courage d’avoir été jusqu’au bout assure-t-il. Je peux vous dire que quand j’ai expliqué le projet et que j’ai indiqué que je voulais le mettre en application, on m’a prévenu que j’allais me casser la figure. Et pourtant, ce n’est pas le cas. Car ce projet a toujours tenu compte en priorité de la sécurité des gens. L’aspect financier était secondaire dans le développement de la caserne de Libramont. D’ailleurs, en tant que professionnel, il aurait été complètement aberrant de prôner un tel dispositif sans mettre la sécurité au cœur des débats."

La zone la plus féminisée de Belgique

Stéphane Thiry est malgré tout fier de constater que la zone de secours Luxembourg se professionnalise au fil du temps. "Voici encore quelques années, nous ne comptions que 80 pompiers professionnels sur l’ensemble de la zone. À présent, nous en dénombrons 260, ce qui n’est pas mal du tout", commente le commandant de zone.

Par ailleurs, la zone Luxembourg peut se targuer d’être la meilleure de Belgique au niveau des recrues féminines. "Il faut aussi préciser que notre zone est la plus féminisée avec 14% de femmes. Ces dernières sont parfaitement intégrées dans les équipes. Cela nous permet de recruter de façon plus large. Les femmes ne sont pas moins performantes dans les interventions physiques, que du contraire. Et dans certaines situations, elles sont d’ailleurs beaucoup plus patientes et calmes que les hommes. Ce n’est donc que du positif."