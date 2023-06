La clignette wallonne de Michel Francard: In lâd bouc fât bin dès bîs bikins (vidéo)

In lâd bouc fât bin dès bîs bikins: jolies sonorités, certes, mais qui peuvent poser problème aux oreilles wallonnes. "In lâd bouc", c’est "un laid bouc", avec ce - â – caractéristique du gaumais, là où le wallon présente plutôt un - ê –: dju m’â bin plâ dit-on en gaumais, alors qu’en wallon, ce serait: dju m’ê bin plê, "je me suis bien plu". La même observation vaut pour le - â – de "fât", en wallon fêt, qui signifie "fait".

Et que fait donc ce laid bouc ? "dès bîs bikins". Avec un bîs gaumais correspondant à bês en wallon, beaux en français. Quant à bikin, il n’y a pas trop de problème pour le rapprocher de biquet "petit de la bique, de la chèvre".

"Un laid bouc fait bien de beaux biquets". Mais encore ? C’est une manière imagée de dire qu’il ne faut pas se fier aux apparences ; d’inviter à ne pas juger les gens sur leur mine ; de vous encourager à donner sa chance à chacun, même si le doute est permis.

On reconnaît bien là la joviale indulgence des Gaumais. Sacrés varas, va !