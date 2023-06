C’est en fin de séance que le bourgmestre prend la parole pour saluer le donateur, présent dans l’assemblée. "Monsieur Pirlot a été attentif à la chapelle de la Bonne Dame pendant de nombreuses années et est l’heureux détenteur d’un fac-similé de la statue. Cette statue est une partie de légende, de folklore, de symbole religieux et de tradition populaire. Monsieur Pirlot a quitté notre commune mais y est toujours attaché, c’est pourquoi il nous en fait don aujourd’hui." Monsieur Pirlot, très ému, a ensuite enchaîné. "Très jeune, j’ai été pris de passion par la commune de Sainte-Ode, par ce site et par cette statue, dit-il. Je me suis très vite inscrit dans le Syndicat d’Initiative et à cette époque, l’arc de la chapelle était fissuré. Avec l’aide de Madame Renard, nous avons monté une opération et nous avons restauré cette chapelle. Par la suite, j’ai demandé que la statue originale, qui date du XVe siècle, soit mise à l’abri. C’est un miracle qu’elle n’a pas disparu car il existe beaucoup de vols dans les églises. À chaque fois que je me rendais à la chapelle, je me disais"pourvu qu’elle soit toujours là." C’est donc au musée en Piconrue à Bastogne que la statue originale a été placée.

Notons que trois fac-similés ont ensuite été réalisés, dont l’un pour Gilles Pirlot, qu’il a précieusement gardé jusqu’à maintenant.

Des fac-similés tellement bien faits que l’on ne voit pratiquement pas de différence avec l’originale. "Après 39 ans où Sainte-Ode a été le centre de ma vie, je suis heureux de laisser ce souvenir. J’espère que la Bonne Dame continuera à éclairer toute la commune", termine-t-il sous les applaudissements de l’ensemble des conseillers autour de la table, avant de prendre le verre de l’amitié pour célébrer l’événement.

Les finances communales sont bonnes

Bonne nouvelle pour la Commune, la situation financière est belle avec un résultat global d’1 089 000 €. Les dépenses sont en augmentation avec 5 548 000 € à l’exercice propre. "L’augmentation des dépenses s’explique par les frais de personnel et l’indexation des salaires ainsi que par les frais de fonctionnement et les dépenses en énergie Les recettes, quant à elles, sont également en augmentation grâce aux ventes de bois et aux Fonds des Communes. La trésorerie est donc en bonne santé." Le budget est voté à l’unanimité.

Quelques modifications sont également apportées pour les comptes 2023 de la Commune. "Pour la première fois, nous franchissons le cap des 7 000 000 € dans les recettes à l’ordinaire, explique le bourgmestre Pierre Pirard. Sachez également qu’il y a des économies réalisées au niveau du service des travaux puisqu’il y a moins de personnel actuellement. Deux étudiants seront engagés en permanence pour les deux mois de vacances pour un montant de 7 000 €, mais cela se compense largement au vu des absences au niveau du personnel." À l’extraordinaire, "pas grand-chose n’est à mettre en avant, si ce n’est un montant de 2 400 000 € de fonds de réserve et provisions", ajoute le bourgmestre. La minorité, se constituant uniquement de Johnny Macoir affirme que ce sont de bons résultats et demande si cela ne serait pas l’occasion de diminuer les impôts. "Il faut que faire preuve de prudence, répond Pierre Pirard. Si j’étais dans la minorité, je formulerais la même demande. Mais notre objectif est de réaliser un maximum de projets tout en gardant la tête hors de l’eau." Le point est voté à l’unanimité.

Dans le cadre du PCDR, la création d’un local de rencontres à Magerotte est abordée. "Nous avons revu le projet, explique le bourgmestre Pierre Pirard. Le budget s’élève maintenant à 665 000 € avec un subside de 482 000 €. La part communale s’élèverait à 183 000 €."

Le premier échevin Christophe Thiry explique que "nous avons discuté avec le comité de Magerotte. Nous avons revu l’aménagement extérieur de la salle. Finalement, il n’y aura pas de local de rencontres au-dessus du bar, pas de vélux ni d’escalier d’évacuation. Tout cela fait que l’on a pu diminuer le prix." Le point est voté à l’unanimité.