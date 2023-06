A un gros mois du Baude'Stival, voici l'affiche complète

Dédié aux musiques, toutes les musiques, de l’espace francophone, le festival bertrigeois, à l’instar de son grand frère spadois et ses Francofolies, s’est adapté aux évolutions musicales tout en gardant son ADN: des têtes d’affiches et des découvertes, dans une ambiance familiale et conviviale au cœur de la cité des baudets. Depuis plusieurs mois, l’affiche s’est dessinée et les noms ont filtré au compte-gouttes. Gims & Dadju, Matt Pokora, Amir, Kyo, Fresh, Mentissa, Rori et bien d’autres encore.

Kyo le vendredi

Le vendredi, place à la fête des 10 ans, avec Kyo, pour célébrer sur scène l’anniversaire de leur premier album Le Chemin. Soit les 20 ans du groupe. Une tournée exceptionnelle lors de laquelle Kyo jouera l’intégralité de cet album mais aussi ses plus grands titres. Petite nouveauté, souligne Mathieu Rossignol, la programmation d’une "happy hour pour faire la fête tous ensemble." Il est possible, à cet effet, que le festival ouvre ses portes un peu plus tôt. Mister Cover clôturera la soirée.

Plus urbain le samedi

Petit changement par rapport aux autres années, le samedi du festival se verra davantage urbain. "On nous a plusieurs fois fait remarquer que le festival n’était pas assez orienté pour les jeunes", place Mathieu Rossignol. Le samedi vise à attirer certes les plus jeunes, mais l’organisation est convaincue que d’autres générations y trouveront tout autant leur compte, notamment avec Gims & Dadju qui s’oriente également du côté de la variété française. Bref, cela reste accessible pour un grand nombre. Les artistes qui vont venir compléter l’affiche ? Naps, Fresh, DJ Flash, Robin, Olive…

Du très lourd dimanche

Amir sera de la fête, après sa première tournée des Zénith. Véritable artiste de scène, Amir est l’une des figures majeures du paysage musical français. Son dernier album Ressources est désormais disque de platine. Matt Pokora fêtera également ses 20 ans de scène. Mentissa, FM Air, ML… ponctueront la fête.

Infos: baudetstival.be. il ne reste plus que quelques Pass "Early Bird", à tarif réduit.