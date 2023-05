Un compte positif à Paliseul, un autre négatif

Concernant les recettes, elles sont aussi en augmentation. "Et pourtant, les ventes de bois sont moins importantes que l’année précédente. Car il y a eu moins de volumes vendus, précise encore la directrice financière. Les recettes liées au Fonds des Communes sont par contre en augmentation."

Notons qu’un prélèvement a aussi eu lieu pour alimenter le Fond de Réserves Extraordinaires. "Il s’élève à 1 114 265 €. Concernant les provisions, une partie a été utilisée, mais la provision s’élève toujours à 895 503 €", calcule la directrice financière. Retenons aussi que la trésorerie est en augmentation. "Ce qui est toujours bon signe", termine la directrice financière.

Après la présentation, place aux questions. Anne Carrozza et Yvon Moline ont notamment pris la parole pour des demandes d’informations sur certains points, notamment au niveau des chasses ou encore des décorations pour Noël. "C’est dommage d’être à zéro au niveau des emprunts, remarque Anne Carrozza, qui, comme tout le conseil, a félicité la directrice financière. Vu les taux bas, même si on ne pouvait pas prévoir l’augmentation, nous aurions pu prévoir un emprunt."

"L’emprunt se prévoit en fonction des projets. Et la conjecture a été hasardeuse en 2022", répond Philippe Léonard.

Au vote, le compte a été approuvé à l’unanimité.

Un déficit pour la RCA

Avant de passer au compte communal, Stéphane Dauvin a présenté les chiffres pour le compte de la Régie Communale Autonome. "Le premier compte qui nous permet d’avoir une vision réaliste du fonctionnement de la RCA", précise l’échevin des Sports. Un compte qui est en déficit même si le chiffre d’affaires augmente par rapport à l’année précédente. Par contre, les dépenses sont également en augmentation, à cause notamment des nombreuses indexations des salariés. Au total, la perte est d’environ 98 000 €. "Ce qui peut inquiéter certains et je peux le comprendre, raconte Stéphane Dauvin. Mais ce sont des chiffres à relativiser. Un centre sportif avec une piscine, cela a un coût. Et cela reste un service public."

Il a été demandé la raison de l’engagement d’une personne à mi-temps alors que la RCA était déjà en déficit. "Afin d’élargir l’offre des activités, répond Stéphane Dauvin. Les rentrées compensent cet engagement." Ce point a été approuvé à l’unanimité.