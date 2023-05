Neufchâteau: 9 couples de palissandre, d'or et de diamant

J acques Roblain et Yvonne Steifer fêtent leurs 65 ans de mariage ( noces de palissandre). Ils se sont unis le 24 juillet 1958 à Neufchâteau. M. Roblain, natif d’Ébly, a fait sa carrière comme éducateur à l’internat de l’athénée de Neufchâteau et a fait de la politique communale pendant 30 ans. Il a été aussi conseiller et président de CPAS. Le couple compte 2 enfants, 4 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

René Kerger et Paulette Gilles se sont mariés le 24 mai 1963. M. Kerger, natif d’Hamipré, a fait sa carrière au chemin de fer et s’occupe de la salle d’Hamipré depuis 50 ans. Son épouse, originaire de Ste-Marie, a été couturière. Le couple a 3 enfants et 7 petits-enfants.

Le couple Fivet-Guilleaume s’est uni à Natoye en juillet 1973. Le jubilaire a été professeur de math à l’institut Saint-Michel de Neufchâteau et son épouse a quitté son travail au CHR de Namur pour travailler à la Croix- Jaune et Blanche chestrolaise. Chez Fivet, on est basketteur de père en fils. Le jubilaire est trésorier du basket local. Ils ont 3 enfants et 5 petits-enfants.

Le couple Barthelemy-Piret s’est uni à Neufchâteau en juillet 1973. Le jubilaire, natif d’Assenois, a été mécanicien et pompier volontaire. Son épouse a élevé leurs 5 enfants. Ils ont 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

M. et Mme Conard-Déom se sont mariés à Grapfontaine en juillet 1973. Le jubilaire, originaire de Libin, a travaillé à la RTT, à l’Oréal et chez Ferrero à Arlon. Il a

été joueur, entraîneur puis président à Warmifontaine, et est conseiller de CPAS depuis 3 ans. Son épouse a été vendeuse chez Culot à Warmifontaine et chez Goosse. Le couple a 2 enfants et 5 petits enfants.

Les époux Daniel Gribomont-Fourny se sont mariés à Tournay en juin 1973. Le jubilaire a travaillé comme mécanicien au garage Fiat chez Pierrard (actuellement Oxygène) et au garage Collard à Tenneville. Son épouse a travaillé chez Gérard à Petitvoir et au centre de jour de Longlier. Ils ont 2 filles et 4 petits-enfants.

M. et Mme Neuvraumont-Denoncin se sont mariés à Tournay en mai 1973. Monsieur a travaillé comme maçon et a joué au foot à Petitvoir, Nevraumont et Grandvoir jusqu’à l’âge de 60 ans. Madame a élevé leurs deux filles. Le couple compte 3 arrière-petits-enfants

Le couple Pandolfe-Gustin s’est uni à Libin, en mai 1973. Le jubilaire a travaillé au chemin de fer et son épouse s’est occupée de leurs 3 enfants.