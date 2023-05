Le centre d'ambulances 112 de Libramont sauvé jusqu'à la fin 2024 au moins

Fin 2022, deux centres d’ambulances 112, à Libramont et à Ampsin, ont en effet été placés sous moratoire jusqu’à fin 2023 en raison du sous-financement public structurel des services de secours urgents.

Le gouvernement fédéral a depuis lors annoncé un refinancement pour l’année 2024, ce qui permet d’améliorer la situation, mais qui reste insuffisant pour couvrir les coûts de fonctionnement des services ambulanciers.

La Croix-Rouge appelle d’ailleurs les autorités publiques, fédérales et locales, à poursuivre le travail pour trouver des solutions pérennes de financement.

Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge, nous confirme que cela signifie que grâce à ce financement, l’ambulance 112 de Libramont restera opérationnelle au moins jusqu’à la fin de 2024 : "Même si les fonds mobilisés par le Fédéral seront insuffisants pour faire fonctionner les 14 centres d’ambulances 112 en Wallonie et à Bruxelles, ce qui représente 50 000 transports urgents par année, on peut confirmer que l’épée de Damoclès qui pendait sur la tête du centre de Libramont s’éloigne. On peut rassurer toutes les équipes qui restent motivées sur le terrain", nous dit encore Mme Ferroni qui insiste sur le fait que les responsables de la Croix-Rouge poursuivent leurs efforts pour tenter de trouver des sources de financement complémentaires à celle du fédéral.

Reste qu’après 2024, la balle sera dans le camp des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux, puisqu’on vote dans un an.

"Préserver les zones rurales"

" Nous souhaitons préserver ce service à la population, y compris dans les zones plus rurales. Nous travaillons avec les autres acteurs de l’urgence, pour faire en sorte que ce secteur, largement sous-financé par les pouvoirs publics, le soit à sa juste valeur ", précise Guy Richelle, le directeur général de la Croix-Rouge de Belgique qui, au passage remercie les professionnels de l’urgence à Libramont "qui se dévouent sans compter pour répondre à leur mission essentielle et sauver des vies."