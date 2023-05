Il y a 150 ans, Virton était relié au rail via Marbehan

La ligne 161-162 Bruxelles-Arlon était exploitée sur toute sa longueur dès 1858,

Dès 1863, Philippe Bouvier, député libéral de l’arrondissement de Virton – et qui donnera plus tard son nom à l’avenue Bouvier à Virton – adressa au département des Travaux publics une demande de concession d’un chemin de fer reliant la Gaume et Virton.

Finalement un projet de loi en 1866 autorisa le gouvernement à concéder un chemin de fer "se dirigeant vers la frontière française en passant par iou près de la ville de Virton. "

Ce qu’il y a d’amusant de relever, ce sont les rivalités locales. Le gouvernement fut saisi de deux demandes de concession de chemin de fer de Virton. On peut lire dans la revue "Le Rail", d’août 1987, qu’un premier projet émanait d’une société anglo-française "De Reiset et Benat". Le mémoire, publié par le secrétaire de la Chambre de commerce d’Arlon, D. Hanus, proposait le tracé "Habay – Etalle – St-Léger – Ethe – Virton – Montmédy".

Un second projet, inspiré du projet Martha (avocat à Charleroi) et appuyé par les conseils communaux de Meix-devant-Virton et de Villers-la-Loue, préconisait initialement le tracé "Marbehan – Meix-devant-Virton – Dampicourt – Montmédy" modifié ensuite par "Ethe – Virton".

C’est ce second projet qui fut retenu, un arrêté royal du 5 novembre 1868 octroyant la concession du chemin de fer à Virton à l’entrepreneur Thevenet de Mont-sur-Marchienne. On créa juste après "La Compagnie du chemin de fer à Virton", son siège se trouvant à… Tournai.

Gratuit pour les électeurs

L’achèvement des travaux du chemin de fer de Virton fut même l’enjeu principal des élections législatives du 11 juin 1872 !

Ce jour-là, un train spécial transporta gratuitement les électeurs, sur présentation du bulletin de convocation, de Marbehan à Laclaireau et ce, malgré les avertissements de la presse libérale soutenue par M. Bouvier.

Depuis Laclaireau, des voitures attelées acheminèrent les électeurs jusqu’au bureau électoral de Virton. L’attrait de ce nouveau mode de transport dut influencer le score électoral: Bouvier fut renversé au profit du comte Albert de Briey, candidat catholique de l’arrondissement de Virton !

Le service voyageurs de la ligne Marbehan-Virton fut effectif dès le 28 mai 1873, il y a tout juste 150 ans. C’est à cette occasion que la gare de Virton-ville (tout près de l’actuel arsenal des pompiers) fut mise en service.