Hamawé Roots festival: Ethe avait des airs d'Amérique profonde

Samedi soir, après avoir dégusté le traditionnel american dinner, le public a pu profiter d’une soirée rockabilly découvrir Revenuer Men proposant un mélange de rockabilly et de rock’n’roll. Le groupe Crystal & Runnin’Wild a également séduit par leur univers déjanté.

Une affiche belgo-néerlandaise

Le dimanche, place à la musique nord-américaine. Le groupe Dixieland de Morlanwelz La Planche à Jazz a assuré le fil rouge en déambulant à travers le chapiteau. Proposant tantôt des morceaux de Disney tantôt des classiques de la musique américaine et française, les quatre musiciens sont parvenus à communiquer leur bonne humeur.

À chaque édition du festival sa touche de Zydéco. Le R iver Zydeco Band fait vibrer les scènes d’Europe depuis plus de 25 ans et c’est celle d’Hamawé qu’il a fait danser avec ses reprises bien connues telles que Les haricots sont pas salés. Leurs mélanges de ballades et de morceaux rythmés ont convaincu les premiers festivaliers à se lancer sur la piste.

Un mélange d’american, de country, de folk, de blues et de traditionnel irlandais, il n’en fallait pas plus aux six musiciens du groupe gantois A Murder in Mississippi pour mettre l’ambiance. Ses morceaux endiablés et son morceau chanté a cappella au milieu du public n’ont laissé personne indifférent.

Pleins d’énergie, les quatre jeunes musiciens du quatuor Reminder originaire des Pays-Bas ont rendu hommage à la musique old time et a enthousiasmé le public. "Ce groupe est le meilleur représentant de la musique old time et ils sont pourtant peu connus. Nous avions déjà repéré ces musiciens il y a quelques années mais avec le Covid leur venue avait été repoussée. C’est également le cas de ‘A Murder in Mississippi ‘qui nous a agréablement surpris. Le fait d’avoir une affiche 100% belgo-néerlandaise est toutefois un hasard".

Fidèles à leurs habitudes, les Straps ont clôturé le festival avec leur roots authentique et festif. Devant un public conquis, ils ont présenté leur nouveau programme sur le thème de la mer. "Nous allons participer au mois d’août à un gros festival de musique folk et marin sur ce même thème et nous avons créé une dizaine de nouveaux morceaux en vue de celui-ci. Hamawé est l’occasion de présenter ce nouveau programme".

À peine l’édition 2023 terminée que les organisateurs pensent déjà à la suivante. "Nous avons déjà des groupes confirmés comme le groupe canadien ‘The Winston Band’, présent l’an dernier. Nous recevons beaucoup de demandes à présent, nous devons choisir".