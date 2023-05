DIAPO : Une belle réussite et des Luxembourgeois en progrès au tournoi interprovinces à Longlier

Chaque province francophone accueille tour à tour ce rendez-vous qui réunit des centaines de jeunes et ils étaient effectivement près de 300, répartis dans 24 équipes, pour fouler les pelouses ce lundi, suivis par de nombreux parents, amis ou accompagnateurs. « Une belle réussite et une organisation sans faille », souligne Philippe Petit qui gère la formation provinciale pour les U12, U13, U14 et U15 en compagnie de Michel Roiseux (lequel va tirer sa révérence cette année).