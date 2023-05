150 sonneurs de cors ont fait vibrer Rabais

Un accueil chaleureux

Il faut dire que les organisateurs ont fait fort. Avec l’aide de la Maison du Tourisme VisitGaume, du Rotary club de Virton et du Parc naturel de Gaume, les Coralpins gaumais ont décidé de sauter le pas. "Nous nous sommes rendus dans plusieurs festivals comme celui-ci au cours des années précédentes, se souvient Didier Depienne, président des Coralpins. À chaque fois, on nous demandait quand est-ce qu’on allait organiser un tel événement chez nous. Oui mais, entre avoir l’idée et l’organiser, ce n’est pas la même chose. On a pu y arriver grâce à nos partenaires que nous remercions chaleureusement.".

Et si le cor alpin est une tradition principalement localisée dans les Alpes, ou à tout le moins en montagne, l’accueil réservé aux invités était quant à lui bien belge. Touffaye le samedi, frites le dimanche, bières offertes en guise de cadeau retour: rien n’a échappé aux sonneurs qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour pratiquer leur art.

Une musicalité étonnante

Autant de kilomètres parcourus ne pouvaient se résumer qu’à quelques notes sonnées.

Les organisateurs ont décidé d’investir différents lieux de la Gaume pour amener la musique aux quatre coins de la région: "Nous n’avons pas de grande ville chez nous, explique Didier Depienne. Nous avons donc voulu aller jouer dans des lieux iconiques de notre région, comme Orval, Chassepierre, Florenville, Avioth du côté français, Saint-Mard, Virton."

Le samedi après-midi et le dimanche matin, donc, les sonneurs ont sillonné les routes de Gaume pour aller à la rencontre des mélomanes.

Mais le clou du week-end était véritablement à Rabais, lorsque les 150 musiciens ont joué, à l’unisson, différentes pièces musicales. Certaines classiques du répertoire, d’autres composées expressément pour l’occasion.

Une musique qui, selon la météo, aurait pu résonner jusqu’à quinze kilomètres à la ronde.