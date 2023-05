Libramont: l'échevin Bertrand Nique démissionne de tous ses mandats

"Cela fait trois semaines que j’ai mis notre bourgmestre, Laurence Crucifix, au courant. Je vais être parti à partir de septembre dans une université à Paris tous les week-ends pour suivre un diplôme en traitement des vertiges, en rapport avec mon métier de kiné-osthéopathe et je ne pourrai plus assumer pleinement ma fonction d’échevin. Cela débouche en effet sur un diplôme complémentaire avec des examens, des stages et un mémoire à la clef, après un an de formation. J’estime que c’est plus honnête de me retirer de la vie politique de Libramont dès le prochain conseil communal du mois de juin", c’est de cette façon que Bertrand Nique nous explique sa décision de démissionner dans quelques semaines. Rien à voir avec un quelconque désaccord au sein de la majorité libramontoise. "Non et c’est d’ailleurs pour cela que j’ai précisé que je me tiendrai à la disposition de l’administration et de mon successeur. Je reste disponible pour tout renseignement concernant les dossiers en cours que je vais continuer à suivre de loin", ajoute-t-il.