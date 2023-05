Une maison part en fumée ce dimanche matin à Rechrival (Sainte-Ode)

Les pompiers de Bastogne, Saint-Hubert, Libramont et Paliseul ont été appelés sur les lieux. En s’approchant du village, ils pouvaient voir au loin la colonne de fumée qui s’échappait du bâtiment. À leur arrivée, les flammes perçaient déjà le toit.

Repérer et enlever une bonbonne de gaz

Les sapeurs se sont employés à repérer une bonbonne de gaz qui était dans les flammes, pour écarter tout danger d’explosion. Ce matin, vers 10 heures, ils étaient toujours sur place, tout comme Pierre Pirard, le bourgmestre de Sainte-Ode: "On ne connaît pas la cause du sinistre à cette heure, mais le bâtiment est complètement hors-service. Il se situe dans le bas du village, en face du pont. C’est un drame pour les propriétaires qui venaient de le rénover de fond en comble", dit-il.

Relogés chez les parents ?

La famille pourra sans doute être relogée par les parents qui habitent juste un peu plus loin.

Quant à la sécurité, les pompiers font le nécessaire, explique encore le bourgmestre: "Ils sont occupés à faire tomber un pignon qui menace et le toit s’effondre à l’intérieur du bâtiment. Les murs extérieurs rénovés sont costauds, donc il n’y a pas de problème pour la sécurité. Il n’y a pas non plus d’entrave à la circulation. Les lieux seront bien sécurisés."

Jusqu’à l’arrivée d’un expert qui devra déterminer les causes du sinistre.