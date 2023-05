Un conducteur de 30 ans entre la vie et la mort après un accident à Muno

L’accident s’est produit dimanche vers 3 h 50 entre Bouillon et Florenville et plus précisément à hauteur de la ferme de Blanc Sart (Muno). Une voiture qui circulait avec deux personnes à son bord entre Florenville et Bouillon, a, pour une raison que l’enquête de la police de la zone Gaume devra déterminer, mordu l’accotement avant de faire une embardée.

Les pompiers de Bouillon et Florenville dépêchés sur place ont dû extraire de l’épave les deux occupants qui y étaient coincés.

Il s’agit d’un homme et d’une femme d’une trentaine d’années et qui seraient originaires d’Houyet (arrondissement de Dinant).

Le conducteur était très grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Quant à la jeune femme, elle était gravement blessée. Elle a été opérée à son arrivée à l’hôpital. Sa vie n’est plus en danger.

Un expert automobile est descendu sur les lieux qui ont été sécurisés par la police de Gaume.