Les fêtes du maitrank battent leur plein à Arlon

Depuis samedi 17 heures, devant l'hôtel de Ville d'Arlon, une fontaine et un monde fou: on ne peut pas se tromper, c'est bel et bien les fêtes du maitrank qui ont démarré. Une ambiance chaleureuse, comme le temps qui est de la partie ce week-end. Les 3500 litres du breuvage arlonais prévus par la confrérie du maitrank risquent d'en désaltérer plus d'un. Mais avec modération: c'est le mot d'ordre.