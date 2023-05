Messancy: DJ Pops, 14 ans, le plus jeune des DJ, rêve de devenir une star

Le papa, Jean-Michel, boit les paroles de son fils comme du petit-lait: "Avant, je bidouillais sur mon MP3. J’ai une oreille plutôt affûtée. Aujourd’hui, je suis son premier public. Il me fait écouter ses créations et je lui fais part de mon ressenti. Il consacre au moins deux heures par jour à son rêve. Le projet prend une telle ampleur, que je fais un peu office de manager et que nous sommes aidés par une personne qui s’occupe du booking".

La passion de la musique et de la scène

Un peu plus d’un an après avoir découvert la vieille platine du tonton, le jeune messancéen, déjà un peu la star de la cour de récré de l’ARA (Athénée Royale d’Arlon), a multiplié les expériences et se retrouve avec un planning bien étoffé.

"J’ai fait ma première scène pour le ‘‘Garisart Festival Thérapy’’, se souvient-il. C’est la première fois que je mixais devant du monde. Depuis, j’ai fait le Flow’stival de Florenville, le Baudetstival de Bertrix où j’ai eu la chance de sympathiser avec Quentin Mosiman, le Summer Lake de Neufchâteau et j’étais aussi sur le toit du Cube lors de l’opération Viva for Life de Bertrix. Mais, je prends autant de plaisir à me mettre sur scène pour des plus petites fêtes comme des anniversaires ou le bal des Rhétos de mon école. J’ai toujours une forme de stress quand je dois monter les marches avant de me lancer. Mais dans ma tête tout est programmé et une fois que j’ai tourné mon premier bouton, je me libère. J’adore être sur scène, même si je ne m’occupe pas de ce qui se passe dans le public. J’ai parfois du mal à comprendre que le public préfère les pogos (des danses issues de l’univers punk ou tout le monde saute avant de se bousculer), plutôt que de danser sur la musique."

Théo rêve d’une carrière à l’image de son idole, James Hype, un DJ de Liverpool qu’il a eu la chance de rencontrer à Luxembourg. Avant de commencer sa tournée des festivals de l’été 2023, Théo, alias DJ Pops, vivra, le 9 juin, une nouvelle expérience en se produisant dans la mythique salle de la Rockhal d’Esch-sur-Alzette, pour chauffer la salle avant les concerts d’Hooverphonic et de Mister Cover. Cette première lui vaut de bénéficier d’une promotion exceptionnelle, sa photo est affichée sur les murs du méga centre commercial de la Cloche d’Or de Luxembourg-ville.