La Province de Luxembourg s’est constitué de belles réserves financières

Le compte provincial 2022 affiche un résultat budgétaire d’un peu plus de 6 millions€. C’est le 8e compte positif d’affilée présenté par la Province. Les années rouges sont bien loin maintenant !

Impossible de vous détailler tous les chiffres. En voici un très bref condensé.

Les recettes sont en augmentation de 2,83 millions€, principalement grâce (ou à cause) au précompte immobilier.

Les dépenses sont elles aussi en augmentation, mais dans une moindre mesure (+923 000 €), même si le personnel coûte 3,3 millions€ de plus, du fait des indexations de salaire. L’arrivée à terme de plusieurs emprunts a toutefois permis de réduire les dépenses de dette de 2,4 millions€.

Avec 22,5 millions€ en réserve et 24,2 millions en provisions, la Province dispose de deux solides bas de laine pour envisager avec sérénité les défis à venir. Et ils sont nombreux.

Les défis à venir

Le directeur financier Fabian Lafontaine pointe notamment la dotation à la zone de secours (pompiers): 9,3 millions € en 2023 ; 11,2 en 2024. Il y a aussi le coût du personnel (+5 millions€ pour les salaires en 2023). Sans compter le financement de Vivalia 2025, que la Province a réussi à financer sur fonds propre les sept premières années. Un fonds de réserve spécifique permet de financer, déjà, les cinq prochaines années.

Signalons encore que la trésorerie est à ce point bonne, que la Province a dû payer des intérêts débiteurs.

" On voit que nos réserves nous mettent à l’abri d’un certain nombre de retours de manivelles, salue le chef de groupe MR Michel Jacquet, avant de revenir à l’inaltérable proposition libérale de baisser les centimes additionnels au précompte immobilier. Compliqué à envisager, lui répond Coralie Bonnet, car la Province ne dispose pas de vue très précise sur le précompte, depuis qu’il est perçu par la Région, et plus par le Fédéral, avec par exemple pour 2022, 13,3 millions€ de droits à reporter, soit près d’un quart de cette recette ! Quelle est la part de retard ou de non-perçu ? C’est la question à laquelle tous les directeurs financiers wallons voudraient bien obtenir la réponse.

Si le compte a été approuvé à l’unanimité, ce n’est pas le cas de la modification budgétaire. L’opposition MR-Écolo a voté contre.