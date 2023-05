De Marche-en-Famenne à Saint-Louis: une belle aide pour les écoliers sénégalais

Panneaux solaires

Lors duquel elle avait, outre amené crayons, bics, cahiers et autres fardes comme lors de chacune de ses missions tous les trois ans environ, aussi réchauffé le cœur des petits Sénégalais et leurs enseignants, en aménageant des panneaux solaires pour leur offrir électricité et de l'eau d'un puits.

"Dominique Louis, jadis enseignante à l'athénée et aujourd'hui pensionnée, et une étudiante effectuant un stage dans sa classe, s'étaient rendues au Sénégal, explique Jennifer Roynet. Dans le cadre d'un travail que réalisait cette dernière pour découvrir l'enseignement sur place. Elles avaient rencontré une petite Sénégalaise, Animata. Dominique Louis est retournée plusieurs fois là-bas avec une amie, Marie-Christine Jamotte. Toutes deux ont créé Animata. D'anciennes élèves ont aussi intégré l'ASBL."

"Des écoles n'ont ni eau ni électricité"

La directrice marchoise poursuit: "En 2013, les membres d'Animata ont sympathisé avec Iboulaye. Il a intégré l'association et nous véhicule d'école en école, pour étudier les besoins de chacune. Elles manquent souvent de matériel scolaire. Des écoles n'ont ni eau ni électricité. Animata avait déjà rénové deux classes à Hydrobase, près de Saint-Louis aussi. Jadis, l'établissement ne disposait que de deux classes en dur, les autres étaient en paille, n'avaient pas de toit,...".

Au rang des réalisations des mains magiques d'Animata, citons encore le creusement de puits ou l'installation de pompes à eau.