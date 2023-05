Plus de 300 ans de bénévolat à la Croix-Rouge de Bertrix mis à l'honneur

La Maison Croix-Rouge Dominique Franck, ce sont plus de soixante volontaires qui veillent à assurer les différents services à la population dans les différents domaines tels que l’épicerie sociale (907 visites et 24 colis gratuits), Hestia (225 visites en MRS), transports (135 000 km pour 2 215 personnes valides et 1 370 PMR), brocante (643 visites), vestiboutique (2 036 visites), collectes de sang (879 pochettes avec 35 nouveaux donneurs en 2022), SLMP (157 personnes aidées et 185 articles loués), formations (24 BEPS, 103 benjamins secouristes et 17 pour la sécurité à domicile) et urgences sociales (59 interventions).

Les médaillés 2023

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à la maison de village bertrigeoise, ils sont une vingtaine à avoir reçu leur récompense pour toutes ces années de bénévolat.

Médaille d’argent pour 10 ans de service: Michel Olivier, Luc Gérard, Edith Daum, Marie-Thérèse Bodson, Josette Coulon, Luc Laval et Suzanne Poncelet.

Première barrette argent pour 15 ans de service: Claudine Dumonceaux, Roger Georis, Marie-Madeleine Hallet et Annie Walewyns.

Deuxième barrette argent pour 20 ans de service: Madeleine Cornette, Laurence Lambermont, Paulette Lieffrig, Colette Mathias, Marie-Hélène Evrard et Christian Hanchir

.Médaille d’or pour 25 ans de service: Henri Toussaint.

Pour ses quarante-cinq années de trésorerie, André Gillet a été mis à l’honneur, lui qui avait déjà reçu la plaque Reine Élisabeth.