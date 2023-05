Mussy: la randonnée du Muguet attire 197 randonneurs pour sa 40e édition

La randonnée du Muguet est l’un des rendez-vous classiques pour les cyclos de Mussy. Loin d’une longue épreuve sportive à la performance obligatoire des participants, l’épreuve est plutôt synonyme de convivialité et bonne humeur dans l’esprit de pratiquants de la petite reine en véritables amateurs ! Cette année, l’édition célébrait son quarantième anniversaire. Elle a attiré, sous la grisaille, 197 participants. Depuis sa création, cette manifestation populaire et printanière a attiré plus de 5 500 cyclotouristes issus du Pays-Haut Lorrain, de la Moselle, du pays d’Arlon, de l’Ardenne et de la Gaume. Depuis peu, aux côtés des vélos traditionnels, l’assistance électrique a fait son apparition et permet à de nouveaux sportifs de se retrouver sur les circuits agréables. Au niveau des chiffres, on retiendra, la présence de 112 cyclos affiliés FFBC, 65 cyclos non affiliés et 20 cyclos individuels. À l’issue des parcours de 35, 52 et 75 km des cadeaux ont été remis aux aînés Monique Nahon de Vaux/Sûre et Albert Daco de Neufchâteau. Luca Eischen âgé de 13 ans, reçoit le prix du plus jeune participant. Il était inscrit avec sa maman sur la distance de 35 km.