Les Ladies d’Aubange ont soulevé des montagnes pour Les Avions de Sébastien: "Après avoir sillonné les quatre coins de la Belgique pour défendre notre projet, après deux années de travail acharné (vente de livres, de jus de pommes, de gin, de vin et organisation de nombreux événements), nous sommes extrêmement fières de remettre un chèque de 125 489,76 euros à l’association ! Ce chèque a été remis fin avril à Leuven par les Ladies Circle Belgium. Bravo à toutes les Ladies de Belgique, et vive Les Avions de Sébastien."

Le Ladies Circle est un service club pour les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans, fondé en 1959. Il vise à promouvoir l’amitié par le contact social au niveau local, national et international et est au service de la communauté. Le Ladies Circle Belgium collabore avec l’Agora, le 41 et la Table Ronde sur différents sujets sociaux, humanitaires et culturels afin de soutenir de nombreuses associations. Au niveau international, les Ladies comptent plus de 11 000 membres dont 659 Belges. Le LC50 Ladies d’Aubange a été créé le 27 février 2016 et compte 22 membres. Si vous souhaitez plus d’information à ce sujet n’hésitez pas à les contacter: ladiesaubangelc50@gmail.com.

En 2020, le LC50 Aubange s’était lancé le défi de mettre sur pied un projet national en collaboration avec le Ladies Circle Belgium. Réunir un maximum de capital afin de soutenir l’ASBL Les Avions de Sébastien. Cette ASBL a pour objectif de soulever des fonds afin de soutenir la recherche sur les leucémies rares chez l’enfant.