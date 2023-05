À Habay, deux chantiers tirent en longueur et lassent: les explications de la Commune

Certains travaux sont en cours depuis plusieurs mois, dans la commune de Habay. C’est le cas de ceux de la place du Centenaire, à Habay-la-Vieille, qui agitent l’opposition. Marc Antoine, du groupe Écolo: "Les semaines passent, les mois passent, bientôt, nous pourrons dire que les années passent et à la place du Centenaire, rien ne se passe", constate-t-il. Les travaux y sont, en effet, à l’arrêt, et aucune date certaine n’est définie. "On est toujours dans l’attente de Proximus depuis quelques mois, explique l’échevin des travaux Johan Flammang. Ils devaient intervenir fin mai, mais leurs assurances doivent faire un état des lieux intérieur et extérieur avant de faire la tranchée devant sept à huit maisons. Ils ne peuvent donc pas encore donner de planning de travaux pour l’instant, mais ils estiment que les travaux pourront reprendre fin août ou début septembre". Jean-Marc Devillet, conseiller indépendant, s’étonne, quant à lui, qu’une régularisation de permis soit lancée à propos de la cabine électrique, qui était pourtant déjà prévue sur les plans. La majorité répond qu’il s’agit d’une demande de l’agent de l’urbanisme.