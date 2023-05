77 élèves de la province de Luxembourg en finale de la Dictée du Balfroid: voici la liste complète

"Nous avons fait le plein d’inscrits et avons même dû clôturer un peu plus tôt que prévu, afin d’accueillir les enfants et leurs parents dans de bonnes conditions, détaille Liliane Balfroid. L’an dernier, la dictée traitait de l’actualité du moment, la guerre en Ukraine et les inondations qui avaient touché quelques mois plus tôt la Wallonie. Cette fois, la thématique sera dans l’air du temps, mais nettement plus réjouissante."

+ À LIRE | Trois jeunes Valsuroises en finale de la Dictée du Balfroid : "Notre but est de faire de notre mieux"

Cette 36e finale se déroulera selon le canevas habituel: la dictée sera proposée à 14 h 30 et la proclamation vers 16 h 30, le temps de repérer toutes les copies qui comptent moins de 6 fautes. "S’il faut départager les meilleures, nous examinerons la liste des 10 mots difficiles, ajoute la présidente de l’épreuve. Mais il n’y a aucun mot incompréhensible, je rassure tout le monde."

Comme l’an dernier, il n’y a pas eu en 2023 de finale provinciale. "La décision n’est pas encore définitive, mais nous envisageons de relancer les finales provinciales l’an prochain." Une bonne nouvelle pour les élèves luxembourgeois présents ce samedi dans l’auditoire Pedro Aruppe de l’Université de Namur.

Les élèves luxembourgeois

ARLON: Athénée R.: Aya Ismaïla, William Nkana, Samuel Simonis, Bogdan Acasandrei, Carole Fagneray, Chloé Namiki, Théodore Pardoen, Oscar Pardoen, Dana Urinaguena Szerman ; École Saint-Bernard : Lucile Chapeau, Luna Dedobbeleer, Théo Léonard, Anaïs Delvaux, Célia Gonzalez Valdes, Aurélie Marting. ATTERT: École com. Zoelie Hendrick, Lucie Pierrard, Rosie Gevenois, Zélie Girs. BASTOGNE: École com. de Foy: Hakim Aguiouaz, Julia Martin ; École com. de Mageret: Milo Koeune, Louis Willame,Dildar Bahoz Ildem ; Institut Saint-Joseph: Naïs Boulanger, Chiara Degros, Liam Dutroux, Camille Étienne, Salima Gazaloeva, Thibaut Jacob, Léonie Joyeux, Ninon Kannreuther, Lola Merche, Chloé Mossoux, Rania Moussaoui, Zoé Nicolas, Ninon Otjacques, Gauthier Philippart, Coline Pirotte, Margaux Roblain, Tom Tribolet, Hélène Winand. ETALLE: École com. de Vance: Martin Renglet, Nathan Santiago Dos Santos ; École com. Etalle centre: Julien Forget, Aloïs Hanus, Noza Mugabo. GOUVY: École de Cherain: Nell Colyn, Linde Matthijssen, Eugène Wangen. HABAY: École de la com. française: Clément Coulon, Louise Lorent, Chanelle Thirion. MARCHE-EN-FAMENNE: Athénée: Fanny Dufey ; École com. Hollogne: Olivia Bonmariage ; Institut Notre-Dame: Evan Anfimov, Madenn Brichart, Noéline Defoy, Aleyna Neselioglu, Chloé Renard, Nina Soubry. LIBIN: École com. d’Ochamps: Pierre-Lou Haesen, Timéo Lambert, Flavie Maka, Auxence Noël, Alix Vandenheede, Eva Vincart. SAINT-LÉGER: École com. Châtillon: Mahé De Beir. TINTIGNY: École com. de Bellefontaine: Brieuc Pireaux, Alice Vander Elst. VAUX-SUR-SÛRE: École de Morhet: Noa Cop ; École Vaux-sur-Sûre: Fanny Dabe, Amélia Georges, Oriane Jodocy. WELLIN: École Saint-Joseph: Hugo Barroit, Lucie Demat, Thibaud Desset.